britney spears vende il suo catalogo musicale per 200 milioni di dollari

Britney Spears ha deciso di vendere il suo catalogo musicale per 200 milioni di dollari. La cantante ha firmato un accordo con un'azienda di investimenti, cedendo i diritti sui suoi brani più famosi. La notizia ha fatto subito il giro del mondo, lasciando i fan sorpresi. Ora si attende di scoprire cosa farà con il ricavato e come cambierà la sua carriera.

In queste ore è giunta voce che Britney Spears avrebbe venduto il suo catalogo musicale per ben 200 milioni di dollari. Sono ormai trascorsi ben 10 anni da quando Britney Spears ha pubblicato il suo ultimo album di inediti, Glory. Dopo aver riottenuto la libertà nel 2021, una delle più grandi pop star degli anni 2000 ha annunciato il ritiro dalle scene, affermando di non voler più tornare nell’industria musicale. Nonostante i fan stiano sperando in un ritorno, al momento la cantante non sembrerebbe avere intenzione di rimettere piede in studio. In queste ore, come se non bastasse, è arrivata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. 🔗 Leggi su Novella2000.it

