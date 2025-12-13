Taylor Swift regala quasi 200 milioni di dollari al suo team | la generosità della popstar non ha limiti

Taylor Swift dimostra ancora una volta la sua generosità, regalando quasi 200 milioni di dollari al suo team. La popstar continua a sorprendere per la sua attenzione e gratitudine verso coloro che la accompagnano nel successo, consolidando il suo ruolo non solo come artista di grande talento, ma anche come figura di grande generosità nel mondo dello spettacolo.

Che Taylor Swift fosse una donna generosa lo sappiamo da tempo, ma l’ultima dimostrazione ha davvero dell’incredibile. Nel corso degli anni, la popstar americana non ha mai fatto mancare il suo aiuto a chi ne aveva bisogno: dai 50.000 dollari donati nel 2015 a una piccola fan malata di leucemia, fino ai 100.000 dollari inviati nel 2025 per sostenere la raccolta fondi di Lilah, una bambina affetta da una rara forma di cancro. La sua generosità, però, non si limita ai fan: arriva anche a chi lavora al suo fianco, premiando il team che l’ha seguita nei suoi tour. The Eras Tour: il tour dei record. Tivvusia.com

