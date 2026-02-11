brisighella e riolo tolte dai comuni montani

Questa mattina la Regione ha ufficialmente tolto Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme dalla lista dei comuni montani. Fino a oggi, queste zone erano considerate zone di montagna nei dati ufficiali, ma ora la classificazione cambia. La decisione potrebbe influenzare diversi aspetti, come i fondi e le agevolazioni che ricevevano. I sindaci dei tre paesi si preparano a fare i conti con questa novità, che potrebbe portare a modifiche nelle politiche locali.

Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme. Questi i tre comuni nella provincia di Ravenna, tutti all’interno dell’Unione della Romagna Faentina, che nelle tabelle regionali risultavano montani. Dalla settimana scorsa tuttavia, per i nuovi criteri di classificazione su scala nazionale dei comuni montani sui quali si è espressa la Conferenza Unificata, sono complessivamente 3715 i comuni montani in Italia, e in provincia di Ravenna di comune montano resta solamente Casola Valsenio. Un "taglio" di Brisighella e Riolo Terme che sta facendo molto discutere e sul quale le amministrazioni locali ora nutrono serie preoccupazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Brisighella non entra più nell'elenco dei Comuni montani, secondo quanto deciso dai ministeri.

Il Partito Democratico segnala preoccupazioni riguardo ai nuovi criteri nazionali per la classificazione dei Comuni montani, che potrebbero portare alla perdita del riconoscimento per alcune località dell’Appennino emiliano-romagnolo.

