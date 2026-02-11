Brindisi ricorda le vittime delle foibe | studenti in musica per un Giorno del Ricordo che non dimentica

Questa mattina a Brindisi si è tenuta una cerimonia ufficiale presso la prefettura per ricordare le vittime delle foibe. Studenti e cittadini si sono riuniti in silenzio, ascoltando brani musicali che hanno accompagnato il momento di commemorazione. Nessuna parola di troppo, solo il rispetto per un episodio che non deve essere dimenticato.

Brindisi si è fermata questa mattina per onorare la memoria delle vittime delle foibe, in una cerimonia solenne tenutasi presso la prefettura. Protagonisti dell’evento gli studenti del liceo musicale “G. Durano”, che hanno offerto un toccante omaggio attraverso la musica, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica di una pagina oscura del secondo dopoguerra italiano. La commemorazione, che si è svolta nella giornata di martedì 10 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di figure chiave delle istituzioni locali, tra cui il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, la dirigente dell’ufficio scolastico regionale, Tiziana Noia, e il direttore dell’Archivio di Stato, Diego Sicorello.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Brindisi Vittime Forlì non dimentica le vittime delle Foibe: celebrato il Giorno del Ricordo Forlì ha commemorato le vittime delle Foibe con una cerimonia semplice e intensa. Carrara non dimentica le vittime delle foibe, le celebrazioni per il Giorno del Ricordo Carrara si prepara a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmatico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Brindisi Vittime Argomenti discussi: Il liceo musicale celebra il Giorno del ricordo: esibizione in prefettura; Giorno del Ricordo, Torino: fiaccolata in ricordo delle vittime delle Foibe; Giorno del Ricordo: il Liceo Musicale G. Durano rende omaggio alle vittime delle foibe; Sondrio ricorda le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Il Comune di Brindisi aderisce alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo: il 1° febbraio il Nuovo Teatro Verdi si illumina di blu.Il Comune di Brindisi partecipa alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogn ... brundisium.net Brindisi, la Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci: “Un esempio che parla ancora” Oggi la Polizia di Stato ha commemorato Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile, proclamato dalla Chiesa “Servo di Dio” e riconosciut - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.