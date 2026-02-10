Forlì non dimentica le vittime delle Foibe | celebrato il Giorno del Ricordo

Forlì ha commemorato le vittime delle Foibe con una cerimonia semplice e intensa. Le autorità e i cittadini si sono ritrovati in piazza per ricordare le persone che hanno subito quegli eventi drammatici, senza grandi discorsi o retorica. La giornata si è svolta nel rispetto e nella sobrietà, con momenti di silenzio e testimonianze che hanno riacceso la memoria di una pagina oscura della storia italiana.

Forlì ha celebrato il Giorno del Ricordo, istituito in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

