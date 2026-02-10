Forlì non dimentica le vittime delle Foibe | celebrato il Giorno del Ricordo

Forlì ha commemorato le vittime delle Foibe con una cerimonia semplice e intensa. Le autorità e i cittadini si sono ritrovati in piazza per ricordare le persone che hanno subito quegli eventi drammatici, senza grandi discorsi o retorica. La giornata si è svolta nel rispetto e nella sobrietà, con momenti di silenzio e testimonianze che hanno riacceso la memoria di una pagina oscura della storia italiana.

Forlì ha celebrato il Giorno del Ricordo, istituito in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. La cerimonia istituzionale si è.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Forli Giorno del Ricordo Carrara non dimentica le vittime delle foibe, le celebrazioni per il Giorno del Ricordo Carrara si prepara a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmatico. Giorno del Ricordo, cerimonia a Carpaneto per le vittime delle foibe Giovedì 12 febbraio alle 12, a Carpaneto, si svolge la cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Forli Giorno del Ricordo DIRETTA/ Forlì Ternana (risultato finale 1-1): Ferrante pareggia in extremis! (Serie C, 11 ottobre 2025)Serie C, Diretta Forlì Ternana, streaming video tv: una partita tra due club che hanno fatto particolarmente bene finora (11 ottobre 2025) Termina 1-1 la sfida tra Forlì e Ternana, al termine di un ... ilsussidiario.net Da dieci anni Foro di Livio va a caccia di storie, dettagli curiosi, vicende dimenticate, angoli nascosti della storia di Forlì. Se ti piace scoprire ciò che di solito resta ai margini (e leggere la città con occhi nuovi) allora sai già quanto vale questo lavoro paziente e - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.