Carrara non dimentica le vittime delle foibe le celebrazioni per il Giorno del Ricordo

Carrara si prepara a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmatico. La città si riunisce per le celebrazioni del Giorno del Ricordo, un momento in cui si rende omaggio a chi ha subito violenze e sofferenze. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni, con eventi pubblici e commemorazioni ufficiali, per non dimenticare un capitolo oscuro della storia italiana.

Carrara si prepara a commemorare il Giorno del Ricordo, un'occasione solenne per onorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano dalmatico, un capitolo doloroso della storia italiana che il Comune intende mantenere vivo nella coscienza collettiva. Le celebrazioni, promosse dall'amministrazione comunale, si svolgeranno martedì 10 febbraio e prevedono una serie di iniziative che mirano a preservare la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente l'identità nazionale. La legge 92 del 30 marzo 2004 ha infatti istituito il 10 febbraio come "Giorno del ricordo", un monito costante per le generazioni future, affinché non si dimentichi il dramma vissuto da migliaia di italiani e di tutte le vittime delle foibe, le profonde voragini carsiche dell'Istria e della Dalmazia utilizzate per l'occultamento di cadaveri, e dall'esodo forzato dalle loro terre.

