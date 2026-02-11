Bretella Reno-Setta il ministero accelera | Avanti con il progetto

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà l’ok definitivo al progetto della Bretella Reno-Setta. Dopo mesi di attese, l’ente ha deciso di accelerare i lavori, considerandolo un passo fondamentale per migliorare i collegamenti tra le valli del Reno e del Setta. Ora si punta a mettere in moto le prime fasi dei cantieri, con l’obiettivo di ridurre i tempi e semplificare il traffico in quella zona dell’Appennino bolognese.

È un nuovo, importante passo avanti quello compiuto in questi giorni dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda la realizzazione della Bretella Reno-Setta, il progetto infrastrutturale strategico previsto nell' Appennino bolognese per collegare la valle del Reno (SS64 Porrettana) e la valle del Setta (A1 Autostrada del Sole). Da Roma è, infatti, giunto il nulla osta notificato ad Anas per consentire il prosieguo delle attività progettuali relative alla grande opera di collegamento tra le due vallate. Un primo via libera che arriva dopo la trasmissione del quadro esigenziale, cioè il documento preliminare che definisce obiettivi e caratteristiche dell'infrastruttura, per un costo complessivo stimato in circa 500 milioni di euro.

