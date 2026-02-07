Bretella Reno-Setta e Porrettana | Riallineare i due progetti per una valutazione migliore
Galeazzo Bignami torna a chiedere di rivedere i progetti della Bretella Reno-Setta e della Porrettana. Dal cantiere, il presidente di Fratelli d’Italia alla Camera ha detto che i due lavori vanno riallineati per fare valutazioni più chiare e concrete. La sua posizione arriva in un momento di discussioni accese sui costi e i tempi di realizzazione delle infrastrutture. Bignami insiste sulla necessità di mettere tutti i pezzi sul tavolo e rivedere le priorità, sperando di evitare ritardi o sorprese lungo il percorso.
Galeazzo Bignami, presidente del gruppo Fratelli d’Italia alla Camera, torna a parlare dalla Bretella Reno-Setta, l’ipotetico collegamento che dovrebbe connettere le due vallate. "Mi sono assunto l’impegno, prima come viceministro dei Trasporti e poi come capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, con i sindaci dell’ Appennino e col territorio, di garantire che le strutture tecniche del governo e di Anas proseguissero gli approfondimenti progettuali necessari a consentire una valutazione comparativa reale tra la Bretella Reno-Setta e la riqualificazione della ss64 (Porrettana) – dice Bignami –, esattamente come ebbi modo di dire all’incontro pubblico tenutosi a Porretta e ampiamente partecipato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
