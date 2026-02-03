Molo Clementino si va avanti Il Ministero pubblica il progetto Ora si aprono le consultazioni

A due mesi dalla scadenza del mandato di Vincenzo Garofalo come presidente dell’Autorità portuale del Medio Adriatico, il Ministero ha finalmente pubblicato il progetto per il Molo Clementino. Ora si aprono le consultazioni e le decisioni potrebbero accelerare le operazioni per il porto di Ancona. La notizia arriva da Roma e tiene in sospeso gli addetti ai lavori.

A due mesi dalla scadenza natura del presidente dell'Autorità portuale del medio Adriatico Vincenzo Garofalo, da Roma arriva in queste ore una notizia che potrebbe cambiare il corso delle cose per il porto di Ancona. Il ministero della transizione ecologica ha comunicato la procedibilità dell'istanza di valutazione di impatto ambientale per la progettazione del nuovo hub crociere al Molo Clementino. Un passaggio fondamentale che potrebbe aprire nuovi scenari. Si apre ora una fase di consultazione di sessanta giorni entro la quale tutti i soggetti interessati potranno esprimere le loro valutazioni.

