Bambino di un anno morto all' asilo nido | tre maestre indagate per omicidio colposo
Sono state iscritte nel registro degli indagati tre maestre dell'asilo nido Brucoverde di Parma, in relazione alla tragica morte di un bambino di un anno avvenuta il 3 dicembre. L'inchiesta si concentra sulle responsabilità delle educatrici e sulle eventuali negligenze che potrebbero aver contribuito al decesso.
Ci sono i primi indagati per la vicenda del bambino di un anno morto all'asilo nido Brucoverde di Parma lo scorso 3 dicembre. Si tratta di tre educatrici. L'obiettivo, come precisato dal procuratore D'Avino, è quello di valutare "eventuali omissioni" nella vigilanza. Si ipotizza l'omicidio. 🔗 Leggi su Today.it
Bimbo morto all'asilo, indagate tre educatrici - L'obiettivo della procura far luce su eventuali carenze nella vigilanza ... Riporta rainews.it
