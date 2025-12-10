Bambino di un anno morto all' asilo nido | tre maestre indagate per omicidio colposo

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state iscritte nel registro degli indagati tre maestre dell'asilo nido Brucoverde di Parma, in relazione alla tragica morte di un bambino di un anno avvenuta il 3 dicembre. L'inchiesta si concentra sulle responsabilità delle educatrici e sulle eventuali negligenze che potrebbero aver contribuito al decesso.

Ci sono i primi indagati per la vicenda del bambino di un anno morto all'asilo nido Brucoverde di Parma lo scorso 3 dicembre. Si tratta di tre educatrici. L'obiettivo, come precisato dal procuratore D'Avino, è quello di valutare "eventuali omissioni" nella vigilanza. Si ipotizza l'omicidio. 🔗 Leggi su Today.it

