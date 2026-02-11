Bambini dell’asilo nido minacciati trascinati per terra e legati alle sedie | video incastrano maestre a Verona

Le immagini choc mostrano bambini dell’asilo nido di Verona minacciati, trascinati per terra e legati alle sedie. Le vittime sono tutte tra i 9 mesi e i 3 anni. Dopo le indagini, le autorità hanno sequestrato l’asilo e le maestre sono state messe fuori dal lavoro per un anno.

Le piccole vittime hanno un'età compresa tra i 9 mesi ai 3 anni. Dopo gli accertamenti, l'asilo è stato sequestrato e le maestre interdette per un anno dalla professione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Verona Asilo Bimbi picchiati e legati sulle sedie all’asilo nido a Benevento: indagate 5 maestre Cinque maestre sono state messe sotto indagine dopo che alcuni bambini sono stati trovati legati e picchiati all’asilo nido di Benevento. Legati alle sedie e insultati: così le maestre trattavano i bimbi all’asilo di Benevento Questa mattina a Benevento sono emersi episodi gravi avvenuti all’interno di un asilo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Verona Asilo Argomenti discussi: Bimbi maltrattati al nido di Mantova, tutte le educatrici vogliono patteggiare; Benevento, bambini picchiati e insultati al nido: 5 maestre indagate; Bimbi legati e picchiati all'asilo nido di Benevento, le cinque maestre indagate (tre sono suore) lunedì davanti al gip; Schiaffi ai bambini dell'asilo nido, indagate cinque maestre. Bambini maltrattati all'asilo nido privato: schiaffi, tirate di capelli e punizioni. Cinque maestre interdette per la durata di un annoVERONA - Schiaffi, tirate di capelli e punizioni: così venivano maltrattati i bambini tra 9 mesi e 3 anni ospiti dell'asilo nido privato. Tutti i ... ilgazzettino.it Maltrattamenti in un asilo nido: interdette cinque maestreI carabinieri di Verona hanno eseguito un'interdittiva di esercizio della professione, per la durata di un anno, nei confronti di 5 educatrici di un asilo nido privato nel centro della città, che è st ... zoom24.it Finte caramelle ai bambini dell'asilo, erano lassativi. La maestra: «Volevo mandarli a casa e lavorare meno, ero stressata» - facebook.com facebook Bari, un asilo nido comunale all’interno del Policlinico: ospiterà venti bambini x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.