Botnet SSHStalker | attacchi massivi a server Linux tramite IRC focus su Oracle Cloud e tecniche di infezione datate

Una nuova botnet chiamata SSHStalker sta attaccando migliaia di server Linux in tutto il mondo. Gli attacchi si concentrano principalmente su server Oracle Cloud e usano tecniche di infezione vecchie ma ancora efficaci. La botnet sfrutta vulnerabilità ormai note e si comunica tramite IRC, un protocollo di chat che si rivela ancora difficile da bloccare. Gli esperti avvertono che questa minaccia può crescere e colpire anche altri servizi.

Una nuova botnet Linux, denominata SSHStalker, sta prendendo di mira migliaia di server in tutto il mondo, sfruttando vulnerabilità datate e un protocollo di comunicazione inaspettatamente resiliente: l'Internet Relay Chat, o IRC. I ricercatori di Flare hanno scoperto che questa minaccia, attiva già da gennaio 2026, si basa su un approccio di massa e scalabilità, privilegiando l'affidabilità rispetto alla sofisticazione tecnica, e concentrando i suoi attacchi su infrastrutture cloud, in particolare quelle di Oracle. SSHStalker rappresenta un ritorno al passato per quanto riguarda le tecniche di attacco.🔗 Leggi su Ameve.eu

