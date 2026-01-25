Una Hotels Reggio Emilia-Cantù | 78-79 suicidio biancorosso nella sfida salvezza

L'AdH Hotels Reggio Emilia-Cantù si è conclusa con una sconfitta cruciale, segnando un passo indietro nella lotta per la salvezza. Dopo aver condotto per gran parte dell'incontro, i biancorossi hanno subito un crollo nel finale, compromettendo le speranze di mantenere la categoria. Un risultato che evidenzia le difficoltà e le sfide ancora da affrontare nel percorso di recupero e consolidamento.

Reggio Emilia, 25 gennaio 2026 – Come complicarsi la vita e tornare in piena bagarre retrocessione quando, dopo due quarti e mezzo e la partita in mano, la salvezza sembra più vicina. Chiedere alla Una Hotels che finisce battuta in casa da Cantù, in una decisiva sfida per uscire dai bassifondi della graduatoria. Una sconfitta dovuta sia a un secondo tempo giocato decisamente sotto standard, a tante letture sbagliate, comprese quelle decisive nel finale e pure, spiace dirlo, a una inspiegabile gestione delle rotazioni da parte di coach Priftis. Per tre quarti quasi tutti i biancorossi si disimpegnano bene, calando vistosamente nell'ultimo.

