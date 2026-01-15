Una Hotels serata di gloria in Fiba Cup Il Bosna s’inceppa quarti di finale in vista

Una Hotels Reggio Emilia si impone sulla squadra bosniaca nel match di Fiba Cup, con un punteggio di 93-67. La serata ha visto protagonisti vari giocatori, tra cui Thor e Barford, che hanno contribuito significativamente alla vittoria. La squadra emiliana si avvicina così ai quarti di finale, mostrando solidità e determinazione in una partita senza particolari sorprese. Un risultato che rafforza la posizione di Reggio Emilia nel torneo.

REGGIO EMILIA 93 KK BOSNA 67 UNA HOTELS REGGIO EMILIA: Brown 8 (12, 24), Cuapain 14 (34, 23), Woldetensae 9 (34, 13) Severini 6 (24 da 3), Williams 8 (36); Uglietti (01 da 3), Echenique 10 (24), Thor 21 (36, 45), Vitali 2 (01 da 3), Barford 15 (47, 24). N.e.: Carboni, Mainini. All.: Priftis. KK BOSNA: West 6 (26 da 3), Plummer 20 (25, 49), Atic 3 (03, 14), Young 13 (35, 23) Salic 6 (23, 03); Lopez 2 (02, 01), Zubac 8 (24), Manojlovic 1 (02), Gutic (01, 01), Kovacevic 7 (23), Likic N.e.: Joesaar. All.: Pasalic. Arbitri: Mehmet (Tur), Binders-Codes (Lat), Langowski (Pol) Parziali: 21-14, 41-32; 71-44 Note: tiri liberi Reg 1625 Bos 1524 Rimbalzi: Reg 37 (Echenique 6) Bos 28 (Manojlovic 6).

