Borghi in Jazz versione invernale | Tre concerti tre mondi sonori

Dopo il successo di varie edizioni del festival itinerante estivo Borghi in Jazz, arriva la sezione "winter", invernale, finanziata dal ministero della Cultura (per circa 20mila euro) e promossa dall’unione montana Monti Azzurri e dal Comune di Caldarola con la direzione artistica dell’associazione Tolentino Jazz. Tre serate, nel mese di marzo al teatro caldarolese, con artisti di rilievo internazionale, in un viaggio sonoro che attraversa culture, linguaggi e nuove visioni della musica contemporanea. Il cartellone è stato presentato dal presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti con il sindaco Giuseppe Fabbroni, appassionato di jazz, che ha commentato: "Questa rassegna è una chicca, qualifica il nostro programma, lo arricchisce nella parte musicale ed è importante per il livello degli artisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

