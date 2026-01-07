Borghi in jazz versione invernale Si parte con Edmar Castañeda Trio
Borghi in Jazz diventa internazionale con la sezione "winter", invernale, finanziata dal ministero della cultura (per circa 20mila euro) e promossa dall’unione montana dei Monti Azzurri e dal comune di Caldarola con la direzione artistica dell’associazione Tolentino Jazz. Il programma è stato illustrato dal presidente di quest’ultima realtà Giorgio Cacchiarelli, con Angelo Pippa, il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti e il sindaco caldarolese Giuseppe Fabbroni. La kermesse, che si svolgerà al teatro di Caldarola, alza il tiro con tre artisti di fama mondiale, in arrivo a marzo. Il 6 marzo si comincia con Edmar Castañeda Trio (Edmar Castañeda arpa, Gabriele Mirabassi clarinetto e Andrea Tierra voce e poesia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
