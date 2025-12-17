Jazz in Luce | a Salerno tre serate di concerti in Piazza Portanova

A Salerno torna “Jazz in Luce”, la rassegna musicale giunta alla sua undicesima edizione. Dal 3 al 5 gennaio 2026, Piazza Portanova si anima con tre serate di concerti alle ore 19, offrendo un nuovo appuntamento con il jazz in un’atmosfera suggestiva.

A Salerno torna la rassegna "Jazz in Luce", giunta alla sua undicesima edizione. La manifestazione si svolgerà in Piazza Portanova il 3, 4 e 5 gennaio 2026, con inizio dei concerti fissato sempre alle ore 19. L'evento, inserito nel contesto delle Luci d'Artista, prevede tre appuntamenti musicali.

