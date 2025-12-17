Jazz in Luce | a Salerno tre serate di concerti in Piazza Portanova
A Salerno torna “Jazz in Luce”, la rassegna musicale giunta alla sua undicesima edizione. Dal 3 al 5 gennaio 2026, Piazza Portanova si anima con tre serate di concerti alle ore 19, offrendo un nuovo appuntamento con il jazz in un’atmosfera suggestiva.
A Salerno torna la rassegna “Jazz in Luce”, giunta alla sua undicesima edizione. La manifestazione si svolgerà in Piazza Portanova il 3, 4 e 5 gennaio 2026, con inizio dei concerti fissato sempre alle ore 19. L'evento, inserito nel contesto delle Luci d'Artista, prevede tre appuntamenti musicali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Al Pasolini di Salerno "Il colore dei suoni": quattro concerti tra jazz, folk e tango
Leggi anche: Natale a Salerno, iniziato il montaggio del grande albero in Piazza Portanova
Luce feat. Petra Magoni, Ferruccio Spinetti
Jazz in Luce, rassegna musicale a cura di Confcommercio - Ai piedi del grande albero di Natale, immersa nella magia delle Luci d’Artista, Piazza P ... msn.com
A Salerno, per Natale, concerti jazz e fiabe per bambini - Inizia il conto alla rovescia per l'accensione di Luci d'Artista e, con essa, la rassegna di eventi in città. ansa.it
Jazz in Luce, il 2026 dei salernitani si apre con tre concerti in piazza Portanova - facebook.com facebook
SPETTACOLI REGIONE “Luci del Jazz” al CUBO di Bologna HEARTSONG del #ChiaraPancaldi Quartet nel nuovo tour con il suo elegante repertorio “standard” cesellato sui grandi maestri statunitensi. @zingrillo @comunebologna | @UnipolCorporate | @Bol x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.