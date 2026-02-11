Bordighera parla il papà della piccola Bea | Voglio sapere come è morta All’autopsia vuole un consulente di parte

Maurizio Rao, padre di Bea, chiede chiarimenti sulla morte della figlia di due anni. In lacrime, dice di voler sapere come sia potuto succedere e ha deciso di chiedere un consulente di parte per l’autopsia. La madre, Manuela Aiello, è in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Ora la famiglia aspetta risposte, mentre la procura prosegue con le indagini.

« Voglio sapere come è morta Bea. Sono disperato». Queste le parole al Secolo XIX di Maurizio Rao, padre di Beatrice, la bimba di 2 anni trovata senza vita nel suo lettino lunedì mattina dalla madre, Manuela Aiello, arrestata per omicidio preterintenzionale e ora in carcere. La donna nelle prossime settimane avrebbe avuto l’udienza per l’affidamento delle sue tre bambine, Bea e le sorelline di 9 e 10 anni. Aiello ha inoltre un altro figlio, avuto da una precedente relazione, che vivrebbe con loro. Maurizio Rao si trova invece in carcere da 5 mesi, dopo la revoca dell’affidamento in prova seguito a una denuncia della ex compagna.🔗 Leggi su Open.online

I carabinieri hanno arrestato la madre della bambina di due anni trovata morta a Bordighera.

La madre di una bambina di 2 anni è stata arrestata questa mattina a Bordighera, sospettata di aver causato la morte della figlia.

