Arrestata la mamma dalla bimba di 2 anni morta nel lettino a Bordighera | la piccola aveva lividi su tutto il corpo

La madre di una bambina di 2 anni è stata arrestata questa mattina a Bordighera, sospettata di aver causato la morte della figlia. La piccola, trovata senza vita nel suo lettino, aveva lividi su tutto il corpo, anche se all’inizio si pensava fosse caduta. L’autopsia ha svelato segni che non lasciavano dubbi: si tratta di un omicidio preterintenzionale. La donna è ora in carcere, in attesa di ulteriori verifiche.

Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera. "Aveva lividi sul corpo" Una bambina di soli due anni è stata trovata morta nella sua casa a Bordighera. Bordighera, bimba di 2 anni muore in casa: aveva lividi sul corpo. La mamma: «È caduta dalle scale». Sarà disposta l'autopsia Una bambina di due anni è morta in casa a Bordighera.

