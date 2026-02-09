I carabinieri hanno arrestato la madre della bambina di due anni trovata morta a Bordighera. La piccola aveva lividi sul corpo, e gli investigatori sospettano che siano stati causati da traumi volontari. La donna è ora in manette, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa sia realmente successo.

I carabinieri hanno arrestato la madre della bimba di due anni morta a Bordighera: sul corpo sarebbero presenti lividi prodotti da "traumi volontari". 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestata la madre della bambina di due anni morta a Bordighera, la piccola aveva lividi sul corpo

Approfondimenti su Bordighera Morti

La madre di una bambina di 2 anni è stata arrestata questa mattina a Bordighera, sospettata di aver causato la morte della figlia.

Una bambina di due anni è morta in casa a Bordighera.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bordighera Morti

Argomenti discussi: Usa, bimba di 10 anni tenuta in custodia dall’Ice in Texas rilasciata dopo un mese; Jlenia uccisa dal fratello Giuseppe, il padre è il boss di camorra detenuto Salvatore Circone, detto Caramella: spacciava nella casa al rione Conocal; Madre e figlio picchiati e derubati di 60mila euro: arrestata una 54enne, è caccia ai complici; Madre e figlio sequestrati e rapinati in casa: arrestata una bassanese. Era il palo.

Bimba di 2 anni muore in casa a Bordighera, arrestata la madreE' stata arrestata per omicidio preterintenzionale la mamma della bambina di due anni morta a Bordighera. ansa.it

Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera, arrestata la madre. Aveva lividi sul corpoLa mamma ha detto ai carabinieri che la piccolina è caduta dalle scale, ma secondo le prime informazioni, si procederà ad autopsia per accertare l'origine delle ecchimosi ... msn.com

La piccola, che frequenta la quarta elementare in un sobborgo di Minneapolis, era stata arrestata insieme alla madre il 6 gennaio https://shorturl.at/cVB0M facebook