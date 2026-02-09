Arrestata la madre della bambina di due anni morta a Bordighera la piccola aveva lividi sul corpo

I carabinieri hanno arrestato la madre della bambina di due anni trovata morta a Bordighera. La piccola aveva lividi sul corpo, e gli investigatori sospettano che siano stati causati da traumi volontari. La donna è ora in manette, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa sia realmente successo.

