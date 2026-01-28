Il governo ha deciso di aprire il bonus da 500 euro al mese anche ai giovani professionisti con partita IVA. Fino a ora, questa categoria era esclusa, ma con il nuovo Decreto Coesione potranno richiedere il contributo per avviare o far crescere la propria attività. La misura punta a sostenere chi lavora in autonomia e vuole mettersi in proprio. Le domande si possono fare a breve, e i requisiti sono più semplici rispetto al passato.

Anche i professionisti con partita IVA, precedentemente esclusi, potranno accedere al bonus mensile di 500 euro previsto dal cosiddetto Decreto Coesione per l'avvio di nuove attività. Lo ha comunicato ufficialmente l'Inps con il messaggio n. 2702026, a seguito di un chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'integrazione rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto alle indicazioni fornite in precedenza dall'Istituto, che inizialmente aveva limitato l'accesso ai soli professionisti che avessero costituito un'attività in forma d'impresa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bonus giovani under 35, fino a 500 euro al mese anche per le partite Iva: requisiti e come fare domanda

Approfondimenti su Bonus Giovani

Se hai meno di 35 anni e hai avviato un'azienda in un settore strategico, non perdere questa opportunità: il bonus giovani offre fino a 500 euro al mese per tre anni.

La guida dell'Agenzia delle Entrate fornisce informazioni aggiornate sul bonus mobili ed elettrodomestici, una agevolazione fiscale valida fino a 2.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Bonus giovani under 35, incentivo Inps da 500 euro al mese: come fare domanda Decreto Coesione

Ultime notizie su Bonus Giovani

Argomenti discussi: Incentivo Decreto Coesione: il bonus giovani under 35 confermato per il 2026. Anche per chi avvia una nuova attività; Bonus giovani under 35, arriva il rinnovo per il 2026: chi può ottenere fino a 500 euro al mese e come; Bonus giovani under 35 nel 2026, ecco chi può ottenere fino a 500 euro mensili e come; Bonus assunzione 2026: le novità per giovani, donne e ZES.

Bonus giovani under 35, fino a 500 euro al mese anche per le partite Iva: requisiti e come fare domandaAnche i professionisti con partita IVA, precedentemente esclusi, potranno accedere al bonus mensile di 500 euro previsto dal cosiddetto Decreto Coesione per l'avvio di nuove ... ilmattino.it

Bonus giovani under 35, arriva il rinnovo per il 2026: chi può ottenere fino a 500 euro al mese e comeIl bonus giovani under 35 ha un importo di 500 euro al mese per aiutare con le spese da affrontare all'inizio di un'attività. Viene erogato per un massimo di tre anni. Le somme sono sempre pagate in ... fanpage.it

Bonus giovani under 35, fino a 500 euro al mese anche per le partite Iva - facebook.com facebook

Bonus giovani under 35, arriva il rinnovo per il 2026: chi può ottenere fino a 500 euro al mese e come x.com