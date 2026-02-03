Frode del ‘bonus facciate’ a Vicenza | due indagati e 1,5 milioni sequestrati

A Vicenza i finanzieri hanno scoperto una truffa da 1,5 milioni legata al bonus facciate. Due persone sono state messe sotto inchiesta, mentre i soldi sono stati sequestrati. Le indagini continuano, ma già si capisce che si tratta di un’operazione mirata a smascherare chi tenta di approfittarsi degli incentivi statali. La polizia fiscale ha scoperto irregolarità in alcuni lavori e ora cerca di fare chiarezza.

Vicenza, 3 febbraio 2026 – Un altro colpo contro i ‘furbetti’ che frodano lo Stato. In Veneto continui i controlli, dai quali emerge la scoperta dei finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza. Nel merito due sono le persone indagate a vario titolo, per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. A fronte di il Gip del Tribunale di Vicenza ha emesso un sequestro preventivo, eseguito dai finanzieri su crediti d’imposta, beni e denaro per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. Lavori mai iniziati e la frode degli ‘sconti’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frode del ‘bonus facciate’ a Vicenza: due indagati e 1,5 milioni sequestrati Approfondimenti su Bonus Facciate Mondragone, maxi frode sui bonus facciate: sequestrati 39 milioni di euro di crediti fiscali La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Frode sui bonus facciate: sequestri per 1,5 milioni di euro a Vicenza Ultime notizie su Bonus Facciate Argomenti discussi: Truffa del Bonus facciate a Vicenza: Gdf sequestra 1,5 Mln; Frode sui bonus edilizi, sequestrati a Bari beni per 870mila euro: provvedimento eseguito nei confronti di un uomo e di sua moglie; Debito ristrutturato alla Pro-Gest Spa; A gennaio il mercato dell’auto in crescita del 6,18% su base annua. Bonus facciate, scoperto giro di fatture false e crediti d'imposta inesistentiInoltre, in un’ulteriore occasione, l’imprenditore, in concorso con un terzo indagato, ha ottenuto indebitamente l’erogazione di ulteriori crediti di imposta per 18 mila euro per un intervento ... veronasera.it Bonus facciate, la nuova frode. La Finanza sequestra 9 milioniLa guardia di finanza di Trieste ha confiscato nove milioni di euro, presunto guadagno di una maxi-truffa relativa al bonus facciate. Un architetto residente in Valdinievole e l’amministratore di una ... lanazione.it Coinvolge anche il territorio veronese la maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro preventivo di crediti d’imposta, beni e denaro per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro nell’ambito di una vasta frode legata ai bonus e - facebook.com facebook Frode sui bonus edilizi, sequestrati a Bari beni per 870mila euro x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.