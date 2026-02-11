Boninsegna non ci sta | Lautaro non mi ha raggiunto | deve farne altri perché…

Boninsegna non le manda a dire. L’ex attaccante nerazzurro critica Lautaro Martinez, affermando che non ha ancora raggiunto i grandi marcatori del passato e deve segnare di più. La sua voce si aggiunge al dibattito sui simboli storici dell’Inter, puntando il dito contro l’attuale numero 10.

Boninsegna. Il dibattito sui grandi marcatori della storia dell’ Inter si arricchisce di un nuovo capitolo. Lautaro Martinez ha recentemente agganciato quota 171 gol, raggiungendo Roberto Boninsegna nella classifica all-time nerazzurra. Un traguardo importante per il capitano argentino, ma non per Boninsegna, che rivendica con decisione una versione diversa dei fatti, secondo la quale avrebbe diritto a diverse reti non attribuite. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex centravanti ha commentato con ironia la notizia: “ Per Lautaro è una buona notizia perché avrà un incentivo in più per continuare a segnare “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Boninsegna Inter

Lautaro Martinez entra nella storia dell’Inter.

Boninsegna elogia Lautaro Martinez, sottolineando le sue qualità di capitano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Boninsegna Inter

Argomenti discussi: Il manuale del centravanti in 171 gol: Lautaro raggiunge Boninsegna; La precisazione di Boninsegna sul record di Lautaro: Lo ammiro ma non bisogna dimenticare…; Lautaro alla Bonimba e il coraggio di Chivu: l'Inter mette pressione al campionato; Inter, Boninsegna: Un grande applauso a Lautaro, insieme saremmo stati una coppia micidiale.

Inter, Boninsegna non ci sta: Lautaro deve fare altri 3 gol per raggiungermi. Vi spiegoRoberto Boninsegna è stato recentemente raggiunto a quota 171 gol da Lautaro Martinez nella classifica dei marcatori all-time della storia dell'Inter,. tuttomercatoweb.com

Boninsegna: Crudele passare dall'Inter alla Juve, ma ai tempi non ci si poteva ribellareIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Boninsegna, ex bomber di Inter e Juventus tra le altre, si sofferma sul passaggio dai nerazzurri, per i quali tifava e tifa ancora oggi, ... tuttojuve.com

Calcoli da rifare: Boninsegna è a quota 174 gol! "Per #Lautaro è una buona notizia..." x.com

171 gol, 171 urla di gioia: Lautaro Martinez continua a stupire, a emozionare e scrivere nuove pagine del libro dei record nerazzurri. L’anno scorso Nyers e Lorenzi, in questa stagione Cevenini, Mazzola e ora Boninsegna: ancora una volta il capitano si trova - facebook.com facebook