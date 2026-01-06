Boninsegna su Lautaro | Che capitano Spero mi superi presto anche se…

Boninsegna elogia Lautaro Martinez, sottolineando le sue qualità di capitano. Le parole dell’ex attaccante evidenziano il ruolo importante del giocatore argentino e il suo potenziale di crescita. Lautaro, infatti, continua a impressionare per la sua capacità realizzativa e il contributo alla squadra nerazzurra, confermando la sua posizione tra i pilastri dell’Inter.

Boninsegna. Lautaro Martinez continua a far parlare di sé e della sua straordinaria prolificità con la maglia dell’ Inter. Con 167 reti all’attivo, il capitano nerazzurro è ormai il quarto marcatore di sempre nella storia del club e ha puntato dritto verso il podio, con l’obiettivo di superare Roberto Boninsegna, fermo a 173 centri. A commentare il percorso del centravanti argentino è proprio Boninsegna, che a La Gazzetta dello Sport ha espresso grande apprezzamento per il suo erede ideale: “ Io e lui siamo diversi, avremmo formato una coppia gol eccezionale. A me sta molto simpatico, apprezzo il suo spirito di sacrificio e il fatto che si spende innanzitutto per la squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Mazzola: “Chivu? Mi ha sorpreso. Spero che Lautaro…”

Leggi anche: Inter, Lautaro Martinez prepara il regalo anche a Roberto Boninsegna?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lautaro punta al podio dei bomber dell'Inter. Boninsegna: "Spero mi superi presto, ma..." - Quarto marcatore di sempre nella storia dell'Inter con 167 reti, adesso Lautaro Martinez mette nel mirino il podio e i 173 centri di Roberto Boninsegna. tuttomercatoweb.com