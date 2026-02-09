Inter Lautaro Martinez nella storia | 171 gol raggiunto Boninsegna

Lautaro Martinez entra nella storia dell’Inter. Con il gol segnato contro il Sassuolo al Mapei Stadium, il capitano nerazzurro raggiunge i 171 gol con la maglia del club, superando Boninsegna e scrivendo un’altra tappa importante nella sua carriera.

Lautaro Martinez scrive un’altra pagina indelebile della storia dell’ Inter. Con la rete siglata al Mapei Stadium durante il match contro il Sassuolo, il capitano nerazzurro ha raggiunto quota 171 gol complessivi con la maglia del club meneghino. Un traguardo che gli permette di affiancare ufficialmente un mostro sacro come Roberto Boninsegna al terzo posto della classifica marcatori all-time della società. Il “Toro”, autore della firma che ha sigillato il momentaneo tris interista, entra così nel gotha dei bomber più prolifici di sempre, mettendo nel mirino le posizioni di vertice occupate da giganti del calibro di Meazza e Altobelli. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Lautaro aggancia Bonisegna. Solo Mazzola ha una media gol inferiore nella top 10 dell'InterCon la rete segnata al Mapei Stadium, Lautaro Martinez sale nel podio dei migliori marcatori nella storia dell’Inter. Agganciato Roberto Boninsegna. tuttomercatoweb.com

Inter, Boninsegna agganciato da Lautaro sul podio dei bomber: Io e lui ci somigliamoOra ci sono soltanto due giocatori che nella storia dell'Inter sono riusciti a fare più gol di Lautaro Martinez: Alessandro Altobelli e Giuseppe. tuttomercatoweb.com

