Juventus Women una giocatrice non è stata inserita in lista Champions per la seconda fase

La Juventus Women ha escluso una sua giocatrice dalla lista per la seconda fase della Champions. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto considerando che si tratta di una delle punte di diamante della squadra. La giocatrice, che fino a poco fa sembrava certa di partecipare, non figura più tra i nomi scelti dalla società per l’importante turno europeo. Ora si aspetta di capire i motivi ufficiali e quali saranno le conseguenze sul cammino della Juventus in questa competizione.

