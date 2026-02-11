Juventus Women una giocatrice non è stata inserita in lista Champions per la seconda fase
La Juventus Women ha escluso una sua giocatrice dalla lista per la seconda fase della Champions. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto considerando che si tratta di una delle punte di diamante della squadra. La giocatrice, che fino a poco fa sembrava certa di partecipare, non figura più tra i nomi scelti dalla società per l’importante turno europeo. Ora si aspetta di capire i motivi ufficiali e quali saranno le conseguenze sul cammino della Juventus in questa competizione.
della competizione. Ecco di chi si tratta. La marcia di avvicinamento della Juventus Women verso l’andata dei playoff di Women’s Champions League entra nel vivo. Domani, alle ore 18:45, le bianconere scenderanno in campo in Germania per affrontare il Wolfsburg, in una sfida d’altissimo profilo che mette in palio un pezzo di qualificazione alla fase successiva. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata In vista del match, il club ha ufficializzato le scelte per la lista UEFA, integrandola con i nuovi acquisti del mercato invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
