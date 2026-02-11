Juventus Women una giocatrice non è stata inserita in lista Champions per la seconda fase

Da juventusnews24.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus Women ha escluso una sua giocatrice dalla lista per la seconda fase della Champions. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto considerando che si tratta di una delle punte di diamante della squadra. La giocatrice, che fino a poco fa sembrava certa di partecipare, non figura più tra i nomi scelti dalla società per l’importante turno europeo. Ora si aspetta di capire i motivi ufficiali e quali saranno le conseguenze sul cammino della Juventus in questa competizione.

della competizione. Ecco di chi si tratta. La marcia di avvicinamento della  Juventus Women  verso l’andata dei playoff di  Women’s Champions League  entra nel vivo. Domani, alle ore 18:45, le bianconere scenderanno in campo in Germania per affrontare il  Wolfsburg, in una sfida d’altissimo profilo che mette in palio un pezzo di qualificazione alla fase successiva. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata In vista del match, il club ha ufficializzato le scelte per la lista UEFA, integrandola con i nuovi acquisti del mercato invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women una giocatrice non 232 stata inserita in lista champions per la seconda fase

© Juventusnews24.com - Juventus Women, una giocatrice non è stata inserita in lista Champions per la seconda fase

Approfondimenti su Juventus Women

Convocate Italia Femminile, la lista di Soncin per la doppia amichevole negli USA: c’è una sola giocatrice dell’Inter Women

Juventus Women, Chiara Beccari inserita nella top 11 della 4ª giornata di Champions League: super partita col Lione

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Juventus Women SQuad 2025/26 | UEFA Champions League | Soccer Queens

Video Juventus Women SQuad 2025/26 | UEFA Champions League | Soccer Queens

Ultime notizie su Juventus Women

Argomenti discussi: Women | Annalise Rasmussen è una nuova giocatrice della Juventus; Ana Capeta è una nuova giocatrice della Juventus Women; Ana Capeta è una nuova giocatrice della Juventus Women; Tatiana Pinto si racconta: Alla Juventus sto bene, dobbiamo credere allo Scudetto.

Wolfsburg Femminile – Juventus Women: probabili formazioni e analisi dell'ottavo di Champions femminileWolfsburg Femminile-Juventus Women: probabili formazioni, analisi e chiavi tattiche dell’andata degli ottavi di Champions League femminile ... tag24.it

WOMEN | Juve, Lia Walti: Wolfsburg? Affronteremo un’avversaria molto combattivaLe parole della giocatrice della Juventus Women in un'intervista a Tuttosport: il suo pensiero sulla gara di Champions col Wolfsburg L'articolo WOMEN | Juve, Lia Walti: Wolfsburg? Affronteremo un’avv ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.