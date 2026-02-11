Bompensiere strade provinciali a rischio | il sindaco Virciglio chiede interventi urgenti al Consorzio per SP23 e 24bis

Il sindaco Virciglio lancia l’allarme sulle strade provinciali di Bompensiere, in particolare sulla SP23 e la 24bis. Le condizioni delle strade peggiorano di giorno in giorno e il primo cittadino chiede interventi immediati al Consorzio per mettere in sicurezza il territorio. La situazione resta critica e i residenti sono preoccupati per la sicurezza di chi percorre quelle vie ogni giorno.

Bompensiere, allarme per le strade provinciali: il sindaco Virciglio chiede interventi urgenti al Consorzio. Il sindaco di Bompensiere, Salvatore Virciglio, ha formalmente espresso preoccupazione per le condizioni di percorribilità delle strade provinciali SP23 e 24bis, inviando una segnalazione al Consorzio Comunale di Caltanissetta l’11 febbraio 2026. L’azione dell’amministrazione comunale arriva in un momento in cui le infrastrutture stradali del territorio nisseno sono particolarmente vulnerabili a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato l’inverno. La comunicazione, resa pubblica nel pomeriggio di oggi, mira a sollecitare un intervento tempestivo per garantire la sicurezza degli utenti e ripristinare la viabilità in un’area considerata strategica per i collegamenti tra i diversi centri abitati della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bompensiere Strade Sp23 riaperta al traffico domani: torna la viabilità tra Montedoro, Milena e Bompensiere dopo mesi di lavori. Domani alle 6:00 la Sp23 riapre al traffico. Gravi danni per una violenta mareggiata a Fossacesia, il sindaco chiede interventi urgenti alla Regione [FOTO] Questa mattina, a Fossacesia, la costa è stata devastata da una violenta mareggiata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. GIORNATE DI PREVENZIONE LIONS - 8 E 11 FEBBRAIO 2026 - TRE SCREENING Il LIONS organizza a Bompensiere due giorni di prevenzione. In basso le locandine Il Sindaco Salvatore Virciglio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.