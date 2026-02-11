Bologna-Lazio l’ultima chiamata | in palio la semifinale contro l’Atalanta

Questa sera, alle 21, lo stadio Renato Dall’Ara si prepara a vivere una partita decisiva. Bologna e Lazio si affrontano negli ottavi di finale di Coppa Italia, con in palio un posto in semifinale contro l’Atalanta. È una sfida importante per entrambe le squadre, che vogliono passare il turno e proseguire il cammino nella competizione. La tensione è alta e le due formazioni scenderanno in campo con la voglia di vincere.

Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21:00, lo stadio Renato Dall’Ara ospiterà l’ultimo e decisivo quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio. In palio non c’è solo l’accesso alla semifinale contro l’Atalanta, ma la possibilità di raddrizzare una stagione che, per entrambe le compagini, ha finora riservato più ombre che luci. I padroni di casa scendono in campo con il fregio di campioni in carica, un titolo che Vincenzo Italiano vuole onorare per scacciare la crisi dei risultati in Serie A, mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri puntano tutto sulla coppa nazionale per riscattare le recenti amarezze in campionato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Bologna-Lazio, l’ultima chiamata: in palio la semifinale contro l’Atalanta Approfondimenti su Bologna Lazio Bologna-Lazio, c'è in palio un posto in semifinale: il pronostico Questa sera il Dall'Ara ospita il match di quarti di finale tra Bologna e Lazio. Bologna-Lazio, tra Italiano e Sarri c'è in palio un posto in semifinale: il pronostico Questa sera il Dall'Ara ospita il match tra Bologna e Lazio, un confronto decisivo per i quarti di finale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bologna Lazio Argomenti discussi: Bologna-Lazio in Coppa Italia: formazioni e dove vederla in diretta Mediaset; Bologna-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Bologna-Lazio, probabili: possibili chance dal 1' per Cambiaghi e Ratkov; Pronostico Bologna-Lazio quote quarti di finale Coppa Italia. Dove vedere Bologna-Lazio di Coppa Italia in tv e streamingIl Bologna cerca il riscatto in Coppa Italia contro la Lazio al Dall'Ara. Italiano: «Sapete quanto teniamo a questa competizione». Chi vince sfida l'Atalanta in semifinale ... corriere.it Bologna-Lazio di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniBologna-Lazio è la partita dei quarti di finale di Coppa Italia che si gioca al Dall'Ara oggi alle 21. Chi vince a passa il turno incontra in semifinale l'Atalanta, che si è qualificata battendo la ... fanpage.it Report Notizie S.S. Lazio Ultime 24 ore · AGGIORNAMETO 11 Febbraio 2026 Coppa Italia: a Bologna per un posto in semifinale. Questa sera, alle ore 21:00, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà il Bologna allo stadio Dall'Ara in una partita secca valida per i qu - facebook.com facebook Bologna-Lazio, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia #SkySport #BolognaLazio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.