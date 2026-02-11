Bologna 2026 | We Make Future punta all’internazionalizzazione e agli investimenti esteri con l’AI e il digitale

Bologna si prepara a ospitare la tredicesima edizione di We Make Future, la fiera internazionale dedicata all’innovazione, all’intelligenza artificiale e al digitale. L’evento punta a rafforzare i rapporti con l’estero e a portare più investimenti esteri nel settore tecnologico. La città si sta muovendo per diventare un polo di riferimento in questo campo, con aziende e start-up pronte a mostrare le loro novità.

Bologna si prepara ad accogliere la tredicesima edizione di We Make Future, la fiera internazionale dedicata all’innovazione, all’intelligenza artificiale e al digitale. L’evento, presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), si terrà presso BolognaFiere dal 24 al 26 giugno 2026 e si pone come piattaforma strategica per l’internazionalizzazione delle imprese italiane e l’attrazione di investimenti esteri. L’edizione 2026 si prefigge di superare i già rilevanti numeri del 2025, consolidando il ruolo dell’Italia come hub tecnologico di rilievo internazionale. La presentazione al Mimit ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi ministeri e agenzie governative, sottolineando l’importanza strategica del settore fieristico per l’economia nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata annunciata ufficialmente l’edizione 2026 di We Make Future.

Presentata al Mimit l’edizione 2026 di We Make Future(Adnkronos) – È stata presentata presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la 13ª edizione del Wmf – We Make Future, Fiera Internazionale Certificata sull’Innovazione: AI, Tech e ... cremonaoggi.it

Wmf 2026: Lombardo (Wmf), ‘focus su incontri B2b e su robotica applicata a industria e sociale’All’edizione 2026 a Bologna ci sarà una maggiore centralità della parte B2b, su cui stiamo lavorando molto. Ci sarà poi una presenza nutrita nell'area espositiva di chi porta una visione della roboti ... quotidiano.net

