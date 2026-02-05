Alphabet punta tutto sull’AI | investimenti record per il 2026

Alphabet punta forte sull’intelligenza artificiale. La società madre di Google ha annunciato di voler aumentare drasticamente gli investimenti, con una spesa in conto capitale che potrebbe raddoppiare entro il 2026. L’obiettivo è rafforzare le proprie tecnologie e restare avanti nel settore.

Alphabet, la società madre di Google, ha annunciato un’accelerazione senza precedenti della propria spesa in conto capitale, delineando una strategia che potrebbe portare gli investimenti a raddoppiare nel corso del 2026. L’obiettivo dichiarato dai vertici del gruppo è quello di allentare i vincoli sulla capacità di calcolo e spingere con decisione nella corsa all’intelligenza artificiale, un settore dove la competizione tra le Big Tech è diventata estrema. La società prevede di destinare tra i 175 e i 185 miliardi di dollari in capex per l’anno in corso, un balzo enorme rispetto ai 91,45 miliardi del 2025 e una cifra che polverizza le previsioni medie degli analisti, ferme a circa 115 miliardi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Alphabet punta tutto sull’AI: investimenti record per il 2026 Approfondimenti su Alphabet Google Borse europee tornano a correre sull'onda della trimestrale Nvidia, "Bolla AI" si sgonfia e arrivano investimenti record: da Gemini 3 ad Ironwood Ferrovie e investimenti: perché il Giappone punta sul Caucaso e sull’Asia Centrale Il Giappone sta concentrando attenzione sulle ferrovie del Caucaso, una regione chiave per le rotte di trasporto tra Asia e Europa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Alphabet Google Argomenti discussi: Tutto su Waabi, la startup della guida autonoma che punta a raccogliere un miliardo con Uber. Alphabet raddoppia le scommesse sull'AI: investimenti record fino a 185 miliardi di dollariAlphabet, la società madre di Google, ha annunciato un’accelerazione senza precedenti della propria spesa in conto capitale, delineando una ... teleborsa.it I risultati del quarto trimestre (Q4) 2025 di Alphabet ($GOOGL) mostrano una forte crescita dei ricavi, trainata soprattutto da Google Cloud e dalla ricerca, ma evidenziano una pressione significativa sui margini a causa di una spesa in conto capitale (Capex) ec facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.