Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata annunciata ufficialmente l’edizione 2026 di We Make Future. La fiera si terrà dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere e si concentrerà su intelligenza artificiale, tecnologia e innovazione digitale. La presentazione si è svolta nella sede del ministero, con gli organizzatori che hanno confermato la crescita dell’evento e la sua importanza per il settore. Ora si aspetta il pubblico, pronti a scoprire le novità più interessanti del mondo tech.

Roma, 11 feb. -(Adnkronos) - È stata presentata presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la 13ª edizione del Wmf – We Make Future, Fiera Internazionale Certificata sull'Innovazione: AI, Tech e Digital, in programma dal 24 al 26 giugno 2026 presso BolognaFiere. Con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Ice-Agenzia, di Aefi, di BolognaFiere e del Comune di Bologna, è stato illustrato il ruolo strategico del Wmf come piattaforma a supporto dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e dell'attrazione di investimenti esteri e sono state illustrate le opportunità per le aziende italiane e le realtà produttive. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Presentata al Mimit l'edizione 2026 di We Make Future

Approfondimenti su We Make Future

Ultime notizie su We Make Future

