Startup Pichetto Fratin | Decarbonizzazione e tecnologia chiave per modernizzare Paese
Roma, 4 dic. (AdnkronosLabitalia) - "Il filo conduttore delle startup è ambientale e tecnologico. L'obiettivo ambientale deve permeare le nostre azioni, perché significa essere più moderni, raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, ma gli obiettivi di decarbonizzazione per un Paese come l'Italia sono anche opportunità, perché è un'opportunità di qualificazione. Noi siamo importanti nel mondo, essendo il quarto Paese esportatore, avendo un terzo del nostro prodotto interno lordo, quindi della nostra ricchezza italiana, legato all'esportazione. Perché facciamo i prodotti migliori, non perché facciamo i prodotti che costano meno.
