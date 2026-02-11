Boicotta a puntino

Da ilgiornale.it 11 feb 2026

Questa mattina, alcuni attivisti hanno organizzato un sit-in davanti a un edificio pubblico per protestare contro le politiche della destra. I manifestanti hanno espresso chiaramente il loro dissenso, chiedendo di boicottare le iniziative considerate inaccettabili. La polizia è intervenuta per mantenere l’ordine, senza tensioni particolari. La protesta si è conclusa nel pomeriggio, lasciando un segnale forte sul fronte delle opposizioni.

Noi da tempo, disgustati da questa destra impresentabile, appoggiamo tutte le campagne antifasciste che la sinistra sta con coraggio combattendo. Mi hanno detto: «Vannacci è un omofobo razzista, non leggerlo!». Il mondo al contrario ha venduto 250mila copie, lui è andato all'Europarlamento e si è fatto un partito. Allora mi hanno detto: «Senti, quei fascisti di Passaggio al bosco non devono entrare a Più libri più liberi!». Grande idea: c'era la fila allo stand e il traffico del sito in tre mesi è quintuplicato. Non contenti mi hanno detto: «La Pausini non canta Bella ciao? Ah, sì? E noi non compriamo più i suoi dischi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

