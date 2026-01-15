Massimo Brambati ha commentato a TMW Radio le prospettive di Roma e Juventus, sottolineando che entrambe le squadre puntano alla qualificazione in Champions League, ritenendo che lo Scudetto sia al momento fuori dalla loro portata. Le sue parole offrono una visione chiara e diretta delle ambizioni delle due compagini in questa fase della stagione.

Intervento diretto a TMW Radio e senza giri di parole di Massimo Brambati, che ha tracciato il perimetro delle ambizioni di Roma e Juventus in questa stagione. Per Brambati, la corsa al titolo resta fuori portata: Roma e Juve possono puntare alla Champions League, ma lo Scudetto è un’altra storia. Il discrimine, però, è il mercato: senza interventi mirati, il gap resta. “Devono capire se possono cambiare qualcosa con gli acquisti”, anche perché entrambe avranno il peso delle coppe. Sul fronte giallorosso, il tema Donyell Malen entra nel dibattito. Brambati conferma un quadro di mercato intrecciato: il Napoli avrebbe valutato alternative e incastri, mentre la Roma resta vigile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Brambati: “Roma e Juve puntino alla Champions, lo Scudetto è lontano”

Leggi anche: Scudetto lontano e zona Champions a -4: la Juve è al ridimensionamento anche con Spalletti?

Leggi anche: La Juve si riscopre timida, lo Scudetto è lontano. Spalletti: “Servono passi avanti”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roma e Juve, lecito pensare allo Scudetto? Il parere degli opinionisti - Gli ospiti di TMW Radio hanno parlato di Roma e Juventus, che ora si trovano a un solo punto dal Napoli e che possono sognare ancora lo Scudetto. tuttomercatoweb.com