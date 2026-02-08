Musica emergente episoidio 5 Puntino | Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino VIDEO
Simone Forte, in arte Puntino, è il protagonista della quinta puntata di “Musica emergente”. Il cantautore triestino del ’96 spiega di comporre musica per ritrovare il suo lato bambino. In un video pubblicato online, racconta come scrive canzoni per sentirsi più vicino a se stesso e ritrovare la spensieratezza dell’infanzia.
Il protagonista della quinta puntata di “Musica emergente” è Puntino, all’anagrafe Simone Forte, cantautore triestino classe '96. Il nome d’arte prende spunto dalla prima ecografia di sua madre alla quarta settimana di gravidanza, in cui sul monitor appariva come un puntino, appellativo che poi.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Approfondimenti su Musica Emergente
Musica emergente (episodio 1): Kalpa, la voce introspettiva di una generazione (VIDEO)
Nel primo episodio della serie “Musica emergente”, si presenta Kalpa, progetto musicale di Angelo Mallardo, nato a Trieste nel 2001.
Musica emergente (episodio 2), Angela Cotterle: "Racconto storie comuni in cui rispecchiarsi" (VIDEO)
Nel secondo episodio della serie “Musica emergente”, incontriamo Angela Cotterle, giovane cantautrice pop di Trieste nata nel 2000.
