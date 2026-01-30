Bodo Glimt Inter Sky o Prime? Chi trasmetterà la sfida

Questa mattina l’Inter ha scoperto che affronterà il BodoGlimt negli ottavi di finale di Champions League. La partita si giocherà tra poche settimane e ora bisogna capire dove sarà trasmessa. Sky ha confermato che trasmetterà l’incontro, mentre Prime Video non ha ancora dato notizie ufficiali. I tifosi sono in attesa di dettagli, sperando di seguire la sfida senza problemi.

BodoGlimt Inter Sky o Prime. L'Inter ha scoperto oggi la propria avversaria nei sedicesimi di finale di UEFA Champions League. Alla luce del 10º posto conquistato nella League Phase, i nerazzurri erano destinati ad affrontare una tra Benfica e i norvegesi del BodøGlimt. L'urna di Nyon ha escluso una sfida dal sapore nostalgico contro José Mourinho, decretando l'incrocio con il club scandinavo. Sulla carta il BodøGlimt può apparire un avversario abbordabile, ma la realtà racconta di una squadra ostica, da affrontare con il massimo livello di concentrazione. In particolare, la trasferta in Norvegia nasconde numerose insidie.

