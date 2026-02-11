bocciofila life di assisi dissequestrati gli spazi dedicati al poker texano

Gli spazi della Bocciofila Life di Assisi, usati per il poker texano, sono stati dissequestrati. Ora i locali tornano a disposizione degli iscritti, che potranno tornare a giocare senza restrizioni. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e battaglie legali, e permette al circolo di riprendere la sua attività normale.

Dissequestrati gli spazi che, all’interno del Circolo Bocciofila Life Asd, venivano utilizzati per il poker texano. La decisione è stata presa dal Tribunale del Riesame di Perugia che ha accolto la richiesta della difesa, nella persona dell’avvocato Delfo Berretti, e ha revocato il decreto di sequestro preventivo. "Nel dispositivo non ci sono le motivazioni che hanno portato al dissequestro e ci vorranno 45 giorni per conoscerle – spiega l’avvocato Berretti –. Da parte mia, avevo motivato il ricorso sul fatto che la Cassazione dice che i tornei Texas Hold’em non sono giochi d’azzardo". Il provvedimento del Riesame ha imposto il vincolo di esclusiva destinazione della parte tornata nella disponibilità del circolo alle attività istituzionali direttamente svolte dalla bocciofila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

