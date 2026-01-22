Dissequestrata la bocciofila Sigilli per la sala del poker texano

È stata dissequestrata la bocciofila di piazza Donegani, mentre rimane sotto sequestro la sala dedicata al poker texano gestito dalla Jambo Asd Aps. Il giudice ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile, limitatamente all’area utilizzata per il gioco d’azzardo, con la restituzione delle altre zone, tra cui bar e spazi aperti, frequentati da pensionati e cittadini.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.