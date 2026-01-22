Dissequestrata la bocciofila Sigilli per la sala del poker texano
È stata dissequestrata la bocciofila di piazza Donegani, mentre rimane sotto sequestro la sala dedicata al poker texano gestito dalla Jambo Asd Aps. Il giudice ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile, limitatamente all’area utilizzata per il gioco d’azzardo, con la restituzione delle altre zone, tra cui bar e spazi aperti, frequentati da pensionati e cittadini.
Il giudice per le indagini preliminari Natalia Giubilei ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile in piazza Donegani, gestito dal Circolo Bocciofila Life Asd, ma limitatamente alla porzione all’interno del quale veniva svolto, da parte della Jambo Asd Aps, il gioco d’azzardo, con restituzione e liberazione delle restanti aree dove sono presenti il bar, i campi e gli spazi con tavoli frequentati da tante persone, molti pensionati e anziani, non coinvolti nella vicenda del poker texano. Il provvedimento è stato notificato all’avvocato Delfo Beretti che aveva chiesto la restituzione e liberazione degli spazi della bocciofila. 🔗 Leggi su Lanazione.it
