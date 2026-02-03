Alla scoperta di Villa Venusio a Mugnano come saranno gli spazi dedicati alla città

Dopo anni di trattative, Villa Venusio è ufficialmente della città di Mugnano. Con la firma dell’atto notarile, il trasferimento è stato completato e ora gli spazi della villa appartengono alla comunità. La notizia è stata accolta con soddisfazione, anche se resta da capire come verranno usati gli spazi e quali saranno i progetti futuri per valorizzare questo patrimonio.

Con la firma dell'atto notarile si chiude una lunga trattativa durata anni: Villa Venusio entra ufficialmente nel patrimonio della comunità di Mugnano. La storica "Villa della Marchesa", negli ultimi tempi esposta a rischio di speculazioni edilizie, incuria e vandalismi, viene così restituita alla città. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformarla in uno spazio pubblico aperto a tutti, un luogo di incontro e partecipazione. Il progetto prevede la rinascita della villa come polmone verde nel cuore del centro cittadino, con aree destinate all'aggregazione e alla vita sociale. Tra le novità annunciate anche il recupero della cappella sconsacrata, che diventerà la nuova sede per la celebrazione dei matrimoni civili, in un contesto dal forte valore simbolico e identitario.

