Boaro ondata di furti e danni | aziende e deposito comunale presi di mira nella notte

Nella notte tra lunedì e martedì, le aziende e il deposito comunale di Boaro sono stati colpiti da una serie di furti e danni. I ladri sono entrati in azione all’interno della frazione di Castelnovo Monti, lasciando dietro di sé un clima di paura e distruzione. Le forze dell’ordine stanno già indagando e cercando di fare luce sugli episodi che hanno sconvolto la quiete del paese.

Notte di Terrore a Boaro: Ladri a Machetate tra Aziende e Depositi Comunali. Un’ondata di furti ha sconvolto la quiete di Boaro, frazione del comune di Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, tra la notte di lunedì e quella di martedì 11 febbraio 2026. I malviventi hanno preso di mira diverse attività produttive e un deposito comunale, lasciando dietro di sé un bilancio di danni e un clima di crescente preoccupazione tra gli imprenditori locali. Le indagini sono state immediatamente affidate ai Carabinieri della stazione di Castelnovo ne’ Monti, chiamati a fare luce su una serie di eventi che riportano alla memoria episodi simili avvenuti in passato nella stessa area.🔗 Leggi su Ameve.eu

