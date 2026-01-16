Operazione interforze al Casello A1 di Frosinone | controllati centinaia di veicoli

Nei giorni scorsi, presso il casello autostradale di Frosinone, si è svolta un’operazione interforze coordinata dalla Polizia Stradale. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato al controllo di centinaia di veicoli, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle norme sulle strade. L’attività si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e prevenzione in ambito autostradale, contribuendo alla tutela degli utenti e alla sicurezza stradale.

