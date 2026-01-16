Operazione interforze al Casello A1 di Frosinone | controllati centinaia di veicoli

Nei giorni scorsi, presso il casello autostradale di Frosinone, si è svolta un’operazione interforze coordinata dalla Polizia Stradale. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato al controllo di centinaia di veicoli, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle norme sulle strade. L’attività si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e prevenzione in ambito autostradale, contribuendo alla tutela degli utenti e alla sicurezza stradale.

Brillante operazione interforze nei giorni scorsi presso il casello autostradale di Frosinone, coordinata dalla Polizia Stradale del capoluogo ciociaro diretta dal Comm. Capo Dott.ssa Valentina Lollobattista.Polizia Locale, Polizia Provinciale e la stessa Stradale hanno messo in campo un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

