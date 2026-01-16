Operazione interforze al Casello A1 di Frosinone | controllati centinaia di veicoli
Nei giorni scorsi, presso il casello autostradale di Frosinone, si è svolta un’operazione interforze coordinata dalla Polizia Stradale. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato al controllo di centinaia di veicoli, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle norme sulle strade. L’attività si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e prevenzione in ambito autostradale, contribuendo alla tutela degli utenti e alla sicurezza stradale.
Brillante operazione interforze nei giorni scorsi presso il casello autostradale di Frosinone, coordinata dalla Polizia Stradale del capoluogo ciociaro diretta dal Comm. Capo Dott.ssa Valentina Lollobattista.Polizia Locale, Polizia Provinciale e la stessa Stradale hanno messo in campo un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Frosinone, maxi controlli interforze nel weekend: oltre 100 veicoli controllati e 160 persone identificate
Leggi anche: Autostrada A1, chiude il casello di Frosinone: tutte le informazioni
Controllo interforze al casello autostradale: oltre 50 i verbali - Nei giorni scorsi il casello autostradale di Frosinone è stato interessato da un controllo interforze coordinato dalla polizia stradale del Capoluogo e diretto dal commissario Valentina Lollobattista. ciociariaoggi.it
Orgoglio Bresciano - OGBS. Sangho Lee · News Bulletin. Controllo di routine che si trasforma in un maxi sequestro. Un 43enne fermato dai Carabinieri vicino al casello di Brescia Centro è stato trovato con oltre 260mila euro in contanti nascosti nell’auto. Altri - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.