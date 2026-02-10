Oggi ricordiamo le drammatiche vicende che coinvolsero centinaia di migliaia di italiani

Oggi a Padova si è tenuta la cerimonia per il Giorno del Ricordo, alla presenza di molte autorità civili e militari. Centinaia di persone si sono ritrovate per ricordare le vicende drammatiche che hanno coinvolto centinaia di migliaia di italiani. La giornata è stata dedicata alla memoria delle sofferenze e delle tragedie vissute, con discorsi e momenti di riflessione.

Si è celebrata oggi 10 febbraio a Padova alla presenza delle più alte cariche civili e militari la cerimonia del Giorno del Ricordo. Nelle vesti di padrone di casa, il sindaco Sergio Giordani ha riferito: «Oggi ricordiamo le drammatiche vicende che coinvolsero centinaia di migliaia di italiani.

