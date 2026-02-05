Substack conferma violazione dati | centinaia di migliaia di utenti esposti

Substack ha riconosciuto ufficialmente di aver subito una violazione dei dati nel 2025. Centinaia di migliaia di utenti, tra lettori e autori, sono stati esposti a causa di un accesso non autorizzato ai loro dati personali. La piattaforma, che ospita molti giornalisti e creatori indipendenti, si è trovata di fronte a una falla di sicurezza che mette in discussione la protezione delle informazioni degli utenti. La società ha avviato le verifiche del caso, ma per ora non ci sono dettagli sugli eventuali danni o su come siano stati usati quei

**Substack conferma una violazione di sicurezza avvenuta nel 2025: centinaia di migliaia di utenti esposti** Nel corso del 2025, la rete sociale e la comunità di creatori e giornalisti indipendenti, Substack, ha riconfermato un incidente di sicurezza, causato da un accesso non autorizzato ai dati personali di centinaia di migliaia di utenti. L'attacco, inizialmente rilevato a fine ottobre 2025, è stato ufficializzato soltanto il 3 febbraio 2026, con un ritardo di quasi quattro mesi. Ciò pone le condizioni per un'indagine critica sulle capacità di monitoraggio interno della società, e solleva domande sull'efficacia delle misure di protezione adottate.

