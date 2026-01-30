Vulnerabilità critica in WinRAR | exploit scoperti che mettono a rischio i file degli utenti

Gli utenti Windows devono fare attenzione: una vulnerabilità critica in WinRAR mette ancora a rischio i file. Nonostante gli sviluppatori abbiano corretto il problema più di un anno fa, molti sistemi risultano ancora vulnerabili. Gli esperti avvertono che il bug potrebbe essere sfruttato da hacker per accedere ai dati sensibili degli utenti. È importante aggiornare subito il software per proteggersi.

Un grave rischio per la sicurezza dei dispositivi Windows è ancora presente in migliaia di sistemi, nonostante la vulnerabilità sia stata corretta più di un anno fa. La falla, identificata con il codice CVE-2025-8088, riguarda WinRAR, il software di compressione e decompressione ampiamente diffuso in tutto il mondo. Il problema risale al periodo in cui versioni non aggiornate dell’applicazione venivano ancora utilizzate da utenti che non si sono mai preoccupati di controllare le release più recenti. Il bug permetteva a file compressi malevoli di eseguire codice autonomamente sul sistema quando estratti, senza alcun intervento diretto da parte dell’utente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

