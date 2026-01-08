Alberi a rischio crollo | transennati giardini a Quinto in arrivo più monitoraggi e una mappa di vulnerabilità

A Quinto, alcuni giardini sono stati transennati a causa di alberi considerati a rischio di crollo. In risposta, sono stati intensificati i monitoraggi e predisposta una mappa di vulnerabilità per valutare la stabilità degli alberi presenti. La situazione segue l’incidente di Nervi, dove una palma si è abbattuta sui tavolini di un bar, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e controlli regolari.

Si torna a parlare di alberi a rischio crollo a Genova dopo la palma che domenica scorsa si è abbattuta sui tavolini di un bar a Nervi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, al contrario del triste precedente di marzo, quando una palma è crollata su un marciapiede in piazza Paolo da Novi. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

