Alberi a rischio crollo | transennati giardini a Quinto in arrivo più monitoraggi e una mappa di vulnerabilità

A Quinto, alcuni giardini sono stati transennati a causa di alberi considerati a rischio di crollo. In risposta, sono stati intensificati i monitoraggi e predisposta una mappa di vulnerabilità per valutare la stabilità degli alberi presenti. La situazione segue l’incidente di Nervi, dove una palma si è abbattuta sui tavolini di un bar, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e controlli regolari.

Si torna a parlare di alberi a rischio crollo a Genova dopo la palma che domenica scorsa si è abbattuta sui tavolini di un bar a Nervi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, al contrario del triste precedente di marzo, quando una palma è crollata su un marciapiede in piazza Paolo da Novi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Alberi pericolanti: transennata area a Quinto, in arrivo più monitoraggi e una mappa del rischio Leggi anche: Bergamo mappa il rischio degli alberi: una Carta per proteggere verde e cittadini La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Alberi a rischio crollo: transennati giardini a Quinto, in arrivo più monitoraggi e una mappa di vulnerabilità - Dopo il caso della palma crollata sui tavolini di un bar a Nervi si riaccendono i riflettori sul tema della sicurezza: l'argomento affrontato in una riunione tra Comune e Aster, ecco i provvedimenti ... genovatoday.it

Controlli a Nervi sugli alberi a rischio. Aster: “Molte piante malate in viale delle Palme” - Aster: “Il punteruolo rosso si diffonde in maniera capillare” ... ilsecoloxix.it

Alberi a rischio a Genova, via agli interventi. Faro su Pegli, Nervi e Porto antico - Dopo il crollo in viale delle Palme (senza feriti), riunione urgente in Aster. ilsecoloxix.it

Le rilevazioni di Coldiretti Puglia segnalano «un’ondata di maltempo con gravi danni nel Brindisino, aggravati dalla mancata pulizia dei canali dei consorzi di bonifica, mentre alberi già in fiore restano esposti al rischio gelo» facebook

Lecce, l’ascia del sindaco sugli alberi a rischio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.