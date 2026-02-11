Blocco navale per imbarcazioni con migranti a bordo | fino a 50mila euro di multa per chi non lo rispetta

Le autorità italiane hanno deciso di rafforzare i controlli lungo le coste, introducendo il blocco navale per le imbarcazioni con migranti a bordo. Chi non rispetta questa misura rischia una multa fino a 50 mila euro e l’interdizione temporanea, che può durare fino a sei mesi. La nuova norma mira a limitare le partenze irregolari, ma solleva anche polemiche tra chi la considera troppo severa.

Il blocco navale prevede l’interdizione temporanea, fino a sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali per le imbarcazioni che hanno migranti a bordo. Previste multe fino a 50mila euro chi lo viola.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Blocco Navale Via libera del Cdm al ddl immigrazione: sanzioni fino a 50mila euro per chi viola il blocco navale Questa mattina il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sull’immigrazione. Blocco navale e uso dei telefoni limitato per chi sta nei Centri: la bozza del ddl migranti Il governo sta preparando un nuovo decreto sui migranti che limita l’uso dei telefoni e introduce il blocco navale per le operazioni di respingimento. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Blocco Navale Argomenti discussi: Riecco il blocco navale. Stretta Meloni sui migranti: più espulsioni, meno ricongiungimenti (di F. Olivo); Blocco navale che tentazione: esce dalla finestra e rientra dal pacchetto sicurezza; Migranti, blocco navale se c’è allerta terrorismo: in Cdm arriva la stretta; Interdizione delle acque territoriali trasferimenti migranti. Blocco navale per imbarcazioni con migranti a bordo: fino a 50mila euro di multa per chi non lo rispettaIl blocco navale prevede l’interdizione temporanea, fino a sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali per le imbarcazioni che ... fanpage.it Blocco navale e uso dei telefoni limitato per chi sta nei Centri: la bozza del ddl migrantiIl provvedimento all'esame dl consiglio dei ministri prevede anche l'espulsione degli stranieri condannati a pene restrittive ... msn.com È in arrivo il blocco navale. E il punto politico è chiaro, il Parlamento Europeo ha dato il via alla lista dei Paesi sicuri e, su questo, ha vinto l’impostazione italiana. x.com Atteso oggi pomeriggio in Cdm il ddl immigrazione. Dopo il via libera dell’Ue alle nuove regole sui Paesi sicuri, il governo si prepara a rilanciare il modello Albania e a varare l’annunciato blocco navale: https://fanpa.ge/vXg52 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.