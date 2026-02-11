Blocco navale per imbarcazioni con migranti a bordo | fino a 50mila euro di multa per chi non lo rispetta

Le autorità italiane hanno deciso di rafforzare i controlli lungo le coste, introducendo il blocco navale per le imbarcazioni con migranti a bordo. Chi non rispetta questa misura rischia una multa fino a 50 mila euro e l’interdizione temporanea, che può durare fino a sei mesi. La nuova norma mira a limitare le partenze irregolari, ma solleva anche polemiche tra chi la considera troppo severa.

Il blocco navale prevede l’interdizione temporanea, fino a sei mesi, dell’attraversamento del limite delle acque territoriali per le imbarcazioni che hanno migranti a bordo. Previste multe fino a 50mila euro chi lo viola.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

