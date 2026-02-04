Fermo preventivo scudo penale e blocco navale | le novità nella bozza del pacchetto sicurezza

Domani il Consiglio dei ministri discuterà le nuove bozze del pacchetto Sicurezza, ancora in fase di definizione. La bozza include misure come il fermo preventivo, uno scudo penale e un blocco navale. Questi provvedimenti potrebbero cambiare le regole su alcuni reati e rafforzare i controlli lungo le coste italiane. Il testo è ancora in lavorazione, ma le novità sono già al centro del dibattito politico.

Domani il Consiglio dei ministri lavorerà sulle nuove bozze del pacchetto Sicurezza, alle quali il Corriere della sera ha avuto accesso in anteprima. Si conferma la presenza del cosiddetto “fermo preventivo” che nei fatti sarà un accompagnamento, ossia la possibilità (già esistente) di trattenere un soggetto per un massimo di 12 ore senza che vi sia la convalida di un magistrato. Questo istituto potrà essere adoperato per soggetti con precedenti specifici in caso di manifestazioni e non indiscriminatamente. È stato inoltre inserito il divieto di vendita di coltelli per i minori di 18 anni così come di tutte le armi atte a offendere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fermo preventivo, scudo penale e blocco navale: le novità nella bozza del pacchetto sicurezza Approfondimenti su pacchetto sicurezza Pacchetto sicurezza, dallo scudo penale (non solo per i poliziotti) al fermo preventivo e tolleranza zero sui coltelli. Tutte le misure Questa mattina il governo ha presentato un nuovo pacchetto di misure contro la criminalità. Decreto sicurezza, ecco la bozza: il fermo preventivo è un «accompagnamento». Sì allo scudo penale ma esteso a tutti i cittadini Domani il governo porta in Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su pacchetto sicurezza Argomenti discussi: Decreto Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le misure; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Scudo penale e fermo preventivo: ecco la nuova stretta del Governo; Scudo per gli agenti e cortei: ecco la stretta sulla sicurezza. Il nodo del fermo preventivo. Fermo preventivo, scudo penale e blocco navale: le novità nella bozza del pacchetto sicurezzaNelle prossime ore il Consiglio dei ministri sarà impegnato sulle nuove misure per migliorare la sicurezza del Paese, allo studio anche a fronte di quanto accaduto negli ultimi giorni ... ilgiornale.it Pacchetto sicurezza, 'lente' del Quirinale su scudo e fermo preventivoDomani all'esame del Consiglio dei ministri. Il testo resta al centro di un negoziato tecnico serrato, con alcuni nodi irrisolti La difficile gestazione del pacchetto sicurezza entra nelle sue ore dec ... adnkronos.com L'aula ha approvato con 88 voti favorevoli e 56 contrari la risoluzione presentata dal centrodestra dopo le comunicazioni del ministro dell'Interno che spinge per includere il fermo preventivo nel decreto sicurezza del governo https://l.euronews.com/tI9W facebook Piantedosi: “Serve il fermo preventivo, i violenti vanno isolati”. Via libera dal Senato alla risoluzione di maggioranza dlvr.it/TQlzQM x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.