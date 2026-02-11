Nel mondo dei social, le conversazioni tra Blind, El Ma e Soniko rivelano un flirt nascosto tra messaggi diretti. I tre, apparentemente diversi, si scambiano commenti e complimenti, svelando un legame che va oltre la musica. Nei loro DM emergono segnali di interesse, lontani dai palcoscenici e dalle luci, in un gioco di sguardi virtuali e parole scambiate di nascosto.

Un trio apparentemente atipico. Un rapper dagli occhi che raccontano storie, uno dei più seguiti in Italia dalla sua generazione, un nome che rappresenta voglia di riscatto e determinazione a imporsi nonostante gli ostacoli. Una cantante di appena diciotto anni, nata a Sofia, con una voce profonda, dalle sfumature roche e sensuali. Un DJ e produttore in ascesa, il cui aspetto pulito nasconde grande consapevolezza del mondo musicale e un’affascinante proprietà di linguaggio. Loro sono Blind (Franco Popi Rujan), El Ma (Elmira Marinova), e Soniko (Niccolò Cervellin), vincitori di Sanremo giovani, che il 25 febbraio debutteranno sul palco dell’Ariston con la canzone “Nei miei DM”, brano volutamente ultra orecchiabile, o come si direbbe in gergo “catchy”, dove la “cassa dritta” fa da coprotagonista. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Blind, El Ma e Soniko: nei nostri DM il flirt all’epoca dei social

Blind, El Ma e Soniko sono i protagonisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, unendo tre percorsi artistici distinti in un progetto condiviso.

Sarà Sanremo 2025 ha decretato i quattro vincitori che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte.

