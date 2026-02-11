Bit la ministra Santanchè | Checco Zalone promoter dei cammini nel cratere Castelli | Subito al lavoro

Ieri alla Bit di Milano, nel Padiglione della Regione Lazio, si è parlato di un’ipotesi poco comune. La ministra Santanchè ha scherzato, dicendo che Checco Zalone potrebbe diventare il promoter dei cammini nel cratere. Mentre i presenti sorridevano, il castello di parole è stato subito seguito da un commento di Castelli, che ha detto: «Subito al lavoro». Nessuna conferma ufficiale, ma l’idea ha fatto discutere.

ANCONA - Non succede, ma se succede.Deve essere stato questo il pensiero che è balenato in testa un po’ a tutti ieri, nel Padiglione della Regione Lazio alla Bit di Milano, quando la Ministra al Turismo Daniela Santanchè ha lanciato la sua proposta per promuovere I cammini della rinascita, quelli che collegano le quattro regioni sfregiate dal sisma del 2016: Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. «Nel film Buen Camino che ha battuto tutti i record, Checco Zalone racconta il Cammino di Santiago: perché non uno dei nostri?», la domanda della titolare del dicastero. Subito girata dal moderatore del panel, il direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, al commissario alla ricostruzione e senatore Guido Castelli, che non se lo è fatto ripetere due volte: «Ci mettiamo subito al lavoro». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al Bit di Milano e ha ricevuto un omaggio speciale dalla Stamperia Pascucci di Gambettola.

La ministra Santanchè visita lo stand del Molise, sperimenta Brain Art ed elogia il progetto Nomadi DigitaliAlla Bit di Milano la Regione Molise presenta Brain Art e il progetto Nomadi Digitali. Il delegato al Turismo Cofelice racconta che la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha sperimentato ... primonumero.it

BIT Milano, il progetto del ministro Santanchè per portare i grandi fondi di investimento in Calabria | INTERVISTAUn road show per portare i grandi fondi di investimento in Calabria. Una narrazione diversa, vera e reale, oltre gli stereotipi. Puntare sulle bellezze storiche e naturali, incentivare il turismo e, s ... strettoweb.com

