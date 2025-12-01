Notorious Cinemas subito boom a Curno | Già 70mila biglietti staccati ora un Natale al top con Checco Zalone e Avatar

Curno.?Dalla paura alla speranza, dalla rinascita a una seconda vita che ha restituito ai bergamaschi uno dei loro luoghi del cuore: dopo l’addio di Uci Cinemas, il multisala di Curno è passato sotto la gestione di Notorious Cinemas che ha fatto della struttura di via Lega Lombarda la sua ottava in Italia. Dalla chiusura improvvisa a gennaio alla firma del contratto con la Multiplex 1 Srl, proprietaria dell’immobile, erano passati solamente due mesi, segnale di quanto la società italiana guidata da Andrea Stratta fosse convinta della bontà di un’operazione che ha garantito una salvaguardia occupazionale anche ai dipendenti rimasti senza un luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

